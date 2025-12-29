❓ Будут ли в 2026 году шестидневки

2026 рабочий год пройдет без шестидневок. Следующая шестидневная работая неделя будет в ноябре 2027.

В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней. В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, и это еще без учета 28-дневного отпуска в календарных днях», — пояснила депутат.

А в 2027 году будет одна шестидневная неделя – суббота, 13 ноября будет рабочей, поскольку накануне запланировано четыре дня отдыха: с 4 по 7 ноября.

Постановление с уточнением праздничных и выходных дней на 2027 год выйдет только в конце 2026 года, уточнила Бессараб.

Ранее шестидневная рабочая неделя была в России в конце октября-начале ноября 2025 года, а до этого – в декабре 2024 года.

Смотрите актуальный производственный календарь на 2026 год на «Клерке».