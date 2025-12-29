🎄 Назвали оптимальную продолжительность новогоднего отдыха

63% работодателей считают, что на новогодний отдых было бы оптимально закладывать 7-8 дней.

Большинство российских компаний (63%) заявили, что на новогодний отдых было бы оптимально выделять не более семи-восьми дней. Такие результаты показал опрос, проведенный Ассоциацией менеджеров.

25% выбрали 10-12 дней, а еще 12% респондентов готовы отдыхать более 14 дней.

49% опрошенных сказали, что новогодние праздники положительно влияют на бизнес и мотивацию сотрудников. Это возможность для восстановления сил и перезагрузки, что повышает продуктивность и креативность команды. Еще 11% оценивают их влияние на бизнес-процессы как положительное, потому что за праздники проводят аудит процессов и готовятся к следующему году.

По мнению 14%, продолжительные праздники отрицательно влияют на бизнес-процессы: длительные выходные приводят к срыву сделок, сроков доставки и другим негативным последствиям для бизнеса.

Еще 26% респондентов указали, что новогодние праздники никак не влияют на бизнес-процессы, так как компания продолжает работать.

75% работодателей предлагают сотрудникам работать в новогодние даты с гибким графиком и в удаленном формате.

62% респондентов для организации рабочих процессов и коммуникации в праздники внедряют цифровые технологии, 25% — предлагают корпоративные программы мотивации, 37% — системы заблаговременного планирования и управления рисками, а еще 25% предлагают обучающие онлайн-сервисы и платформы.