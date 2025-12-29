🎄 Назвали оптимальную продолжительность новогоднего отдыха
Большинство российских компаний (63%) заявили, что на новогодний отдых было бы оптимально выделять не более семи-восьми дней. Такие результаты показал опрос, проведенный Ассоциацией менеджеров.
25% выбрали 10-12 дней, а еще 12% респондентов готовы отдыхать более 14 дней.
49% опрошенных сказали, что новогодние праздники положительно влияют на бизнес и мотивацию сотрудников. Это возможность для восстановления сил и перезагрузки, что повышает продуктивность и креативность команды. Еще 11% оценивают их влияние на бизнес-процессы как положительное, потому что за праздники проводят аудит процессов и готовятся к следующему году.
По мнению 14%, продолжительные праздники отрицательно влияют на бизнес-процессы: длительные выходные приводят к срыву сделок, сроков доставки и другим негативным последствиям для бизнеса.
Еще 26% респондентов указали, что новогодние праздники никак не влияют на бизнес-процессы, так как компания продолжает работать.
75% работодателей предлагают сотрудникам работать в новогодние даты с гибким графиком и в удаленном формате.
62% респондентов для организации рабочих процессов и коммуникации в праздники внедряют цифровые технологии, 25% — предлагают корпоративные программы мотивации, 37% — системы заблаговременного планирования и управления рисками, а еще 25% предлагают обучающие онлайн-сервисы и платформы.
Вот это тоже неплохо. Если и надо выходить, то если есть возможность, то почему не поработать удалённо? У нас в этом году надо выходить на праздники, транспорт до нашего предприятия не ходит, заказывают такси. Но, честно говоря, проще было настроить удалённый доступ, ибо вся работа только в компьютере.
