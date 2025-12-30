🚖 Закон о локализации авто: в реестре такси будет квота для самозанятых водителей

Требования к локализации не будут действовать для водителей-частников, а переходный период до 1 марта 2030 года распространили на новые регионы.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 580-ФЗ, по которому самозанятые водители получат квоту в размере 25% в региональном реестре такси. Это значит, что личные автомобили могут не придерживаться закона о локализации, но только в рамках определенного процента.

Обязанность работать в такси только на автомобилях, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года и соответствуют требованиям локализации, не будет распространяться на самозанятых водителей.

Уполномоченные органы каждый квартал должны публиковать на своих официальных сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.

Для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет действовать переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. Раньше исключение было только для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока.

Для всех остальных регионов закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.

