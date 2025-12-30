Если перезаключили трудовой договор с работником – расходы на его обучение может не получиться учесть

Расходы на обучение работника уменьшают налог на прибыль, но при соблюдении условий.

Минфин в письме от 02.10.2025 № 03-03-06/1/95407 разъяснил порядок учета для налога на прибыль расходов на обучение работника, если трудовой договор прекратили в течение трех месяцев после окончания обучения и заключили новый трудовой договор.

Согласно ст. 264 НК, расходы на обучение персонала учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при соблюдении двух условий:

работник должен не позднее трех месяцев после окончания обучения заключить с организацией трудовой договор;

лицо должно отработать в организации, которая оплатила обучение, не менее одного года.

Если же какое-либо условие не будет выполнено – работодатель обязан включить во внереализационные доходы периода, в котором прекратил действие трудовой договор, плату за обучение такого работника, учтенную ранее при исчислении налоговой базы.

То есть, если в течение трех месяцев после окончания обучения трудовой договор между физлицом и организацией не заключили, либо ранее заключенный трудовой договор прекратили в течение года – расходы на обучение включают во внереализационные доходы.

Значит, если трудовой договор между физлицом и организацией был заключен и прекращен в течение трех месяцев после окончания обучения и в этот же период заключен новый трудовой договор с этим же человеком, то учтенные ранее расходы организации нужно включить в состав внереализационных доходов, пояснил Минфин.

