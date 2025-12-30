👀 Названы самые востребованные профессии в 2026 году

Больше всего ищут разработчиков ПО и представителей рабочих профессий.

Платформа hh.ru назвала самые востребованные среди работодателей профессии в 2026 году.

«Общей тенденцией для всех сфер станет высокий спрос на специалистов, сочетающих цифровые навыки, особенно умение работать с ИИ, цифровыми инструментами (в том числе ПО и оборудованием) и данными, с "гибкими" навыками, такими как адаптивность и критическое мышление», — считают в компании.

Так, в 2025 году работодатели разместили более 106 тыс. вакансий для разработчиков ПО. В 2026 году особенно востребованными будут fullstack- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки для сложных систем, считают в hh.

Также массово требуются специалисты по кибербезопасности (более 26 тыс. вакансий за год), дата-сайентисты (5 тыс. вакансий за год). Инженеров по ИИ и ML-обучению искали более тысячи раз – это специалисты, которые обучают нейросети для бизнеса, медицины, логистики.

Останутся востребованными рабочие профессии, в которых требуется высокая квалификация и специальные техдопуски:

сварщики (более 123 тысяч вакансий);

слесари (более 144 тысяч);

машинисты (более 140 тысяч);

монтажники (более 95 тысяч);

автослесари (более 70 тысяч);

механики (более 50 тысяч).

Также не снизится спрос на рабочие профессии массового порядка – разнорабочие, курьеры, водители, продавцы, администраторы, сборщики заказов и другие. Эти категории профессий остаются одними из самых востребованных в массовом сегменте профессий и будут оставаться таковыми в 2026 году. Почти половина кадрового спроса на российском рынке труда сформирована из данных профессий, сказано в сообщении.