Нужно ли платить НДС в январе 2026, если с 1 февраля будет переход на АУСН

Если налогоплательщик на УСН не освобожден от НДС – то налог нужно платить.

Ситуация: доход ИП на УСН в 2025 году превысил 20 млн рублей, и с 1 февраля 2026 запланирован переход на автоУСН – так как спецрежим вводят в регионе только с этой даты.

Нужно ли в январе 2026 года начислять НДС 5%, если будет переход на АУСН, спросил ИП в чате ФНС.

Если налогоплательщик УСН не освобождается от исполнения обязанностей по НДС на основании п. 3 и п. 5 ст. 145 НК, то есть доход в 2025 году превышает 20 млн руб., то такой ИП признается налогоплательщиком НДС, указали налоговики.

За период работы с НДС нужно представить декларацию по НДС через оператора ЭДО и уплатить НДС.