Каким будет лимит для ПСН в 2026 году, если доходы в 2025 году не превысили 20 млн

Лимит для применения ПСН в 2026 году составит 20 млн рублей, а в 2027 – 15 млн.

Если в 2025 году доходы не превысили 20 млн рублей, то в 2026 году лимит для ПСН также будет 20 млн, или все-таки 15 млн, спросили в чате ФНС.

С 2026 года начнется поэтапное снижение предельного значения величины суммы доходов для применения ПСН, напомнили налоговики.

В соответствии с новой редакцией подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, предельный размер дохода для применения ПСН постепенно будет снижаться:

в 2026 – 20 млн руб.,

в 2027 – 15 млн руб.,

в последующие годы – 10 млн руб.

Налогоплательщик потеряет право на ПСН с начала налогового периода 2026 года, если доходы, определяемые в соответствии со ст. 249 НК, по всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, за 2025 год или в течение 2026 года превысили 20 млн рублей.