Эксперт дал совет, как не попасть в финансовую яму в январе 2026 года

Чтобы после праздников остались деньги, стоит от декабрьских выплат сохранить 30-40%.

Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что расходы в праздничные дни и неожиданные траты могут привести россиян в финансовую яму, что ударит по бюджету.

Чтобы этого не случилось, от декабрьских выплат предлагают оставить запас в 30-40%. Это позволит комфортно себя чувствовать до следующей зарплаты.

Декабрьскую зарплату и премию можно распределить так:

50% — на подарки и расходы;

20-30% — на сбережения или вклад;

остальное — на личные траты.

«Также полезно завести "подушку безопасности" — отложить 10-15% на непредвиденные расходы, которые часто возникают после праздников. Главное правило: не тратить больше, чем планировали», — сказал Лоссан.

Эксперт советуют составлять списки покупок и точно им следовать, чтобы точно избежать личных трат.