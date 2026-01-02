Эксперт дал совет, как не попасть в финансовую яму в январе 2026 года
Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что расходы в праздничные дни и неожиданные траты могут привести россиян в финансовую яму, что ударит по бюджету.
Чтобы этого не случилось, от декабрьских выплат предлагают оставить запас в 30-40%. Это позволит комфортно себя чувствовать до следующей зарплаты.
Декабрьскую зарплату и премию можно распределить так:
50% — на подарки и расходы;
20-30% — на сбережения или вклад;
остальное — на личные траты.
«Также полезно завести "подушку безопасности" — отложить 10-15% на непредвиденные расходы, которые часто возникают после праздников. Главное правило: не тратить больше, чем планировали», — сказал Лоссан.
Эксперт советуют составлять списки покупок и точно им следовать, чтобы точно избежать личных трат.
