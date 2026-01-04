🏠 Общественная палата предлагает давать многодетным бесплатное жилье
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что у многодетных семей должно быть право на бесплатное жилье. Для этого он предложил использовать опыт СССР: если в семье появится три ребенка, она получит квартиру.
«Если государство вернется все-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов, и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребенка, я думаю, что вот этот путь — он самый эффективный, который мы только можем себе представить», — сказал Сергей Рыбальченко.
Также он добавил, что до 2000 года благодаря строительству социального жилья число рождений на одну женщину выросло до 2,1. Тогда как сейчас коэффициент составляет около 1,4.
