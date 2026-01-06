8101 ОК МП деск
Чеки

Налоговики изменили форматы фискальных документов с 2026 года

С 5 января 2026 применяются новые реквизиты чеков.

Из-за повышения ставки НДС с 2026 года налоговая изменила форматы фискальных документов, утвержденные приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.  

Приказ службы от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@ опубликован на портале госинформации и будет применяться с 5 января 2026 года до 1 сентября 2031 года.

В таблице 8 «Значения реквизита "ставка НДС" (тег 1199)» добавили такие строки:

  • 11 – ставка НДС 22%;

  • 12 – ставка НДС расч. 22/122.

Напомним: ФНС разослала инспекциям письмо от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@, которым поручается в I квартале 2026 года информировать бизнес о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, а не контролировать правильность ее отображения в кассовых чеках.

