Отцам могут дать оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

В Госдуме готовят законопроект о дополнительном отпуске для отцов.

Отцы смогут получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Такой законопроект сейчас готовят депутаты, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«После родов, к сожалению, у папы нет возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь маме в первые дни после роддома. Работаем над текстом проекта федерального закона, чтобы такое право у них было», — сказала депутат.

Сейчас муж вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск на время нахождения его жены в декрете, но это не будет дополнительным отпуском. А при рождении ребенка отец может взять дополнительный, но неоплачиваемый отпуск до пяти дней.

«Наша идея в том, чтобы предоставить мужу наравне с супругой дополнительный оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Такого на сегодня законодательством РФ не предусмотрено», — пояснила Буцкая.

Сейчас норма, согласно которой отец получает отпуск при рождении ребенка, закрепляется в трехстороннем соглашении между работодателями, профсоюзами и сотрудниками. Эту норму хотят закрепить в федеральном законодательстве.