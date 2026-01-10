Распоряжение №4176-р с перечнем видов деятельности для пониженных ставок на УСН добавило неразберихи бухгалтерам

Пониженные ставки на УСН регионы теперь должны устанавливать с учетом перечня, который оказался полным списком всего ОКВЭД, а еще изменил критерии.

Мы уже писали, что с 2026 года регионы могут снижать ставки по налогу на УСН только для налогоплательщиков, которые ведут определенные виды деятельности, их перечень утверждает Правительство РФ.

Перечень утвержден распоряжением от 30.12.2025 № 4176-р. И нужно отметить, что в него включены все виды деятельности, все коды ОКВЭД! Кроме того, единственный критерий, который указан — это соблюдение лимита доходов на УСН (не превышают 490,5 млн. рублей).

Это означает, что критерии, указанные в региональных законах, больше не работают.

Очень много вопросов о применении льготных ставок задают в Клерк.Консультациях. Вот несколько примеров: