🎊 За работу в новогоднюю ночь предлагают давать дополнительный отпуск

Тем, кто работал в ночь с 31 декабря на 1 января, предлагается добавить 3 дня оплачиваемого отпуска.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила дать дополнительные три дня отпуска за работу в новогоднюю ночь.

Такое обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска работникам, осуществлявшим трудовые функции в ночь с 31 декабря на 1 января», — написала Лантратова.

По ее словам, работники из сфер обеспечения общественной безопасности, здравоохранения, экстренных служб и иных социально значимых отраслей вынуждены работать в новогоднюю ночь, не имея возможности встретить праздник с семьей.

Благодаря самоотверженному труду этих специалистов обеспечиваются безопасность, правопорядок, стабильность функционирования ключевых государственных и общественных институтов в период новогодних праздников, отметила депутат.

Поэтому она предлагает закрепить за такими работниками право на получение трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска, которые можно использовать по усмотрению работников в течение календарного года после работы в новогоднюю ночь.

Эта мера может способствовать дополнительной мотивации работников соответствующих отраслей и направлена на повышение уровня признательности к труду специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность государства в праздники, добавила Лантратова.