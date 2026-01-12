На «российской полке» будут в том числе детские товары

Отечественные производители детских товаров должны войти в приоритетную выкладку на «российской полке», считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Нам очень бы хотелось, чтобы производители детских товаров все-таки вошли в категорию тех товаров, которые будут иметь приоритетную выкладку на "российской полке"», — заявила депутат.

Идея ввести такую меру поддержки родилась в марте 2022 года, когда в магазинах просто смели все подгузники и детское питание, рассказала она.

«Тогда мы собрались с российскими производителями и наметили дорожную карту. Первым шагом была разработка данного законопроекта по поддержке российских производителей детских товаров на лучших полках в офлайне и на первых страницах в онлайне», — пояснила Буцкая.

По ее словам, российскому бизнесу трудно продавать продукцию онлайн, поэтому в 2026 году «планируется более глубокая работа с маркетплейсами, чтобы они обучали российских производителей».

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что вступление в силу закона о «российской полке» ожидается в 2026 году.