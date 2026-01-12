🎄 Если неправильно выбросить елку, будет штраф до 5 тысяч рублей

Деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, новогодние елки нужно распилить и утилизировать как крупногабаритный мусор.

Президент Правового центра ADVOLOGIA Наталья Шалуба рассказала, что новогоднюю елку нельзя выбрасывать в стандартный мусорный контейнер. Она относится к крупногабаритному мусору, а не к твердым коммунальным отходам.

«Елку нельзя просто оставить у контейнера для бытового мусора, бросить в подъезде, во дворе или на придомовой территории. Если дерево выносят целиком, без распила, и оставляют не в специально отведенном месте, это расценивается как нарушение правил обращения с отходами и правил благоустройства», — сказала Наталья Шалуба.

Дерево нужно распилить и оставить на площадке для приема крупногабаритных отходов. Некоторые регионы разрешают утилизировать распиленные елки через обычный мусорный контейнер, но важно, чтобы они туда вместились.

Нарушителей правил могут привлечь в ответственности по ст. 8.2 КоАП, которая предполагает штрафы для физлиц от 2 до 5 тыс. рублей. Итоговый размер наказания зависит от региона и обстоятельств.

Решение о привлечении к ответственности примут органы местного самоуправления или административные комиссии.