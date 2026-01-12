✅ Работодатели в ЛНР погасили долги по зарплате почти на 3 млрд рублей

В 2025 году работодатели выплатили жителям Луганской Народной Республики задолженность по заработной плате почти на 3 млрд рублей. Это удалось благодаря вмешательству прокуратуры.

«В 2025 году мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 2,8 млрд рублей перед 71 тыс. работников», — сказано в телеграм-канале прокуратуры ЛНР.

Также ведомство продолжает борьбу с незаконным оборотом иностранной валюты, в бюджет вернули более 98 млн рублей. Возбудили 13 уголовных дел и проводят 10 доследственных проверок.

За завышение предельно допустимых цен на товары к административной ответственности привлекли 70 предпринимателей.