Как заполнить новую форму ЕФС-1: инструкция от эксперта

Узнайте, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году: что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа — и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.

Ежегодно обновляют формы документов, которые относятся к электронной трудовой книжке. 2026 год не стал исключением. Минтруд изменил выписку из электронной трудовой книжке по форме СТД-СФР. А приказом СФР утверждена форма и порядок заполнения ЕФС-1. В обновленном порядке подкорректированы кадровые мероприятия и коды для заполнения подраздела 1.1. Важным изменением является отмена сведений о дистанционной работе.

На вебинаре разберем:

Изменения формы СТД-СФР. Документы, подтверждающие стаж работника. Обновление подраздела 1.1 формы ЕФС-1: изменение кодов для заполнения формы;

сервис для определения кода ОКЗ;

обновленный порядок заполнения подр.1.1 ЕФС-1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

