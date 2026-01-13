ФНС ответила, сохранится ли право работать на УСН, если откажут в переходе АУСН

Если в переходе на автоУСН будет отказано, можно будет остаться на упрощенке.

При направлении уведомления на переход с 1 января 2026 года с УСН на АУСН проставляется отметка об отказе от УСН.

Если по каким-то причинам налоговая откажет в переходе – какую систему налогообложения нужно применять, ведь от УСН отказалась, спросили налоговую службу. Или это не будет считаться утратой права на спецрежим, и все-таки можно будет применять УСН.

Если по каким-либо причинам в переходе на автоУСН будет отказано, то налогоплательщик продолжит применение УСН, ответили налоговики.