❗️ С 10 января 2026 года действуют новые индикаторы для проверок компаний, работающих с самозанятыми
Минтруд расширил перечень индикаторов риска, которые применяются для контроля за работодателями.
Соответствующий приказ от 08.12.2025 № 685н опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 10 января 2026 года.
Действующий перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства утвержден приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н.
При выявлении признака, который есть в перечне, в отношении работодателя может быть назначена внеплановая проверка.
Теперь Роструд сможет назначать такие проверки, если узнает, что компания или ИП взаимодействуют более чем с 35 физлицами или ИП, применяющими налог на профдоход, каждый из которых соответствует следующим условиям:
среднемесячный доход от указанной организации или ИП — более 35 000 рублей;
продолжительность работы с компанией или ИП — более трех месяцев;
доля дохода от указанной организации/ИП — 75% и более.
Этот комментарий удален.