Заполнять годовую отчетность за 2025 будет проще: отменены некоторые показатели

Минфин внес изменения в годовой отчет для бюджетных и автономных учреждений.

Приказом Минфина от 4 августа 2025 г. № 101н (зарегистрирован Минюстом 4 декабря 2025) внесены поправки в составление бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Новые правила нужно использовать при подготовке годовой отчетности за 2025 год.

Так, приказ предполагает:

сокращение показателей в годовом отчете о финансовых результатах;

отмену таблиц № 1 и № 6;

изменение описания одного показателя в таблице № 9;

исключение ряда показателей в таблицах № 7, № 8 и № 12, но форма таблиц не изменилась.

В правила составления отчетных форм добавили прямое указание, что ряд показателей в них заполнять не требуется.

Вот ключевые изменения, внесенные приказом № 101н, которые следует применять начиная с бухгалтерской отчетности АУ/БУ за 2025 год:

Отчетная форма Суть изменений Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

(форма 0503721) Строки 310-560 не заполняются. Больше не нужно заполнять показатели, отражающие изменения активов и обязательств – обороты по счетам бухгалтерского учета. Порядок заполнения строк с 310 по 560 утратил силу. Пояснительная записка к балансу учреждения Утратили силу формы: Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности»;

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» Таблица № 7

«Сведения об организационной структуре учреждения» Строки 010, 040, 050, 070, 080 больше не заполняют. С 2025 года не нужно указывать: местонахождение учреждения;

перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности;

наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль;

наименование и место публикации отчетов, содержащих информацию о результатах исполнения плана ФХД, а также государственного (муниципального) задания. Таблица № 8

«Сведения о результатах деятельности учреждения» С отчетности за 2025 не заполняют: строки 010-012 «Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения»;

строки 020 и 021 «Численность работников»;

строки 040-043 «Объемы закупок»;

строки 050-052 «Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)». То есть нужно указать только сведения о стоимостных оценках основных средств и другую информацию по требованию учредителя и/или финоргана. Таблица № 9

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» В строке 020 теперь необходимо раскрывать информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в году, следующим за плановым периодом. То есть в отчетности за 2025 год будут пояснения при наличии обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами планового периода (счет 500 90). Таблица № 12

«Прочие вопросы деятельности учреждения» Строка 010 не заполняется Сведения о движении нефинансовых активов учреждения В графе 9 «Передано безвозмездно» отражают не только показатели в части объектов НФА, переданных безвозмездно учреждением, но и суммы амортизации, обесценения, отраженные на счетах 104 00 и 114 00 в корреспонденции со счетами 304 04, 0 401 10 191-0 401 10 198.

