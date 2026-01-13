8097 Премиум моб 2
Бухгалтерская отчетность

Заполнять годовую отчетность за 2025 будет проще: отменены некоторые показатели

Минфин внес изменения в годовой отчет для бюджетных и автономных учреждений.

Приказом Минфина от 4 августа 2025 г. № 101н (зарегистрирован Минюстом 4 декабря 2025) внесены поправки в составление бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Новые правила нужно использовать при подготовке годовой отчетности за 2025 год.

Так, приказ предполагает:

  • сокращение показателей в годовом отчете о финансовых результатах;

  • отмену таблиц № 1 и № 6;

  • изменение описания одного показателя в таблице № 9;

  • исключение ряда показателей в таблицах № 7, № 8 и № 12, но форма таблиц не изменилась.

В правила составления отчетных форм добавили прямое указание, что ряд показателей в них заполнять не требуется.

Вот ключевые изменения, внесенные приказом № 101н, которые следует применять начиная с бухгалтерской отчетности АУ/БУ за 2025 год:

Отчетная форма

Суть изменений

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(форма 0503721)

Строки 310-560 не заполняются.

Больше не нужно заполнять показатели, отражающие изменения активов и обязательств – обороты по счетам бухгалтерского учета. Порядок заполнения строк с 310 по 560 утратил силу.

Пояснительная записка к балансу учреждения

Утратили силу формы:

  • Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности»;

  • Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Таблица № 7
«Сведения об организационной структуре учреждения»

Строки 010, 040, 050, 070, 080 больше не заполняют.

С 2025 года не нужно указывать:

  • местонахождение учреждения;

  • перечень основных НПА, регламентирующих деятельность субъекта отчетности;

  • наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль;

  • наименование и место публикации отчетов, содержащих информацию о результатах исполнения плана ФХД, а также государственного (муниципального) задания.

Таблица № 8
«Сведения о результатах деятельности учреждения»

С отчетности за 2025 не заполняют:

  • строки 010-012 «Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения»;

  • строки 020 и 021 «Численность работников»;

  • строки 040-043 «Объемы закупок»;

  • строки 050-052 «Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)».

То есть нужно указать только сведения о стоимостных оценках основных средств и другую информацию по требованию учредителя и/или финоргана.

Таблица № 9
«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В строке 020 теперь необходимо раскрывать информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в году, следующим за плановым периодом.

То есть в отчетности за 2025 год будут пояснения при наличии обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами планового периода (счет 500 90).

Таблица № 12
«Прочие вопросы деятельности учреждения»

Строка 010 не заполняется

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

В графе 9 «Передано безвозмездно» отражают не только показатели в части объектов НФА, переданных безвозмездно учреждением, но и суммы амортизации, обесценения, отраженные на счетах 104 00 и 114 00 в корреспонденции со счетами 304 04, 0 401 10 191-0 401 10 198.

