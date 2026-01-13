Заполнять годовую отчетность за 2025 будет проще: отменены некоторые показатели
Приказом Минфина от 4 августа 2025 г. № 101н (зарегистрирован Минюстом 4 декабря 2025) внесены поправки в составление бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Новые правила нужно использовать при подготовке годовой отчетности за 2025 год.
Так, приказ предполагает:
сокращение показателей в годовом отчете о финансовых результатах;
отмену таблиц № 1 и № 6;
изменение описания одного показателя в таблице № 9;
исключение ряда показателей в таблицах № 7, № 8 и № 12, но форма таблиц не изменилась.
В правила составления отчетных форм добавили прямое указание, что ряд показателей в них заполнять не требуется.
Вот ключевые изменения, внесенные приказом № 101н, которые следует применять начиная с бухгалтерской отчетности АУ/БУ за 2025 год:
Отчетная форма
Суть изменений
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
Строки 310-560 не заполняются.
Больше не нужно заполнять показатели, отражающие изменения активов и обязательств – обороты по счетам бухгалтерского учета. Порядок заполнения строк с 310 по 560 утратил силу.
Пояснительная записка к балансу учреждения
Утратили силу формы:
Таблица № 7
Строки 010, 040, 050, 070, 080 больше не заполняют.
С 2025 года не нужно указывать:
Таблица № 8
С отчетности за 2025 не заполняют:
То есть нужно указать только сведения о стоимостных оценках основных средств и другую информацию по требованию учредителя и/или финоргана.
Таблица № 9
В строке 020 теперь необходимо раскрывать информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в году, следующим за плановым периодом.
То есть в отчетности за 2025 год будут пояснения при наличии обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами планового периода (счет 500 90).
Таблица № 12
Строка 010 не заполняется
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
В графе 9 «Передано безвозмездно» отражают не только показатели в части объектов НФА, переданных безвозмездно учреждением, но и суммы амортизации, обесценения, отраженные на счетах 104 00 и 114 00 в корреспонденции со счетами 304 04, 0 401 10 191-0 401 10 198.
