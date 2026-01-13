Праздничный трафик в ТЦ в начале 2026 был ниже, чем год назад

Праздничный трафик в торговых центрах во время новогодних каникул оказался почти на 20% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

«Если смотреть на сезонность, то последняя неделя 2025 года дала примерно +20% к средненедельному уровню года. Январь ниже декабрьского пика на 15-17% в среднем в Москве и Санкт-Петербургу и около 6% — в других регионах. В целом праздничный трафик в этот раз оказался на 16-18% ниже, чем годом ранее», — сказал эксперт.

По его словам, россияне реже ездили в ТЦ «погулять».

После длинных выходных обычно идет «откат», и в первую рабочую неделю трафик ниже, добавил Люлин. Затем к середине января рынок возвращается к более ровной траектории, а к концу месяца динамика должна стать ближе к среднегодовой.

«Трафик посещаемости торговых центров в РФ в первом квартале 2026 года будет ровным, без длинных всплесков, базовый сценарий — около прошлогодних значений с небольшим минусом», — считает Люлин.

Следующие пики посещаемости обычно формируются вокруг календаря подарков и выходных – это 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Они дают локальные подъемы на выходных, особенно для ТЦ с развлекательными объектами.