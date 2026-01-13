Налоги самозанятых в 2025 году превысили доходы государства от приватизации имущества

Самозанятым в 2025 году начислили на треть больше налогов, всего они заработали больше 3 трлн рублей.

В 2025 году самозанятые заработали чуть больше 3 трлн рублей. Это на 38,6% больше значения 2024 года: тогда доходы были 2,2 трлн.

Вместе с доходами выросли и налоговые отчисления, налог на профессиональный доход по итогам 2025 года составил 136 млрд рублей, тогда как 2024 году сумма была 99,8 млрд. Для сравнения, от приватизации имущества в 2025 году государство получило 112 млрд рублей или на 17,7% меньше поступлений от НПД. Об этом пишут «Ведомости».

Налог на профессиональный доход в качестве эксперимента начали применять в 2019 году. Проект рассчитан на 10 лет, его основная цель — позволить физлицам и ИП легально вести деятельность и платить налоги по ставке 4% при получении дохода от физлиц и 6% при работе с ИП и компаниями. НПД распределяется следующим образом: 63% зачисляют в региональный бюджет, а 37% — в фонд медицинского страхования.

