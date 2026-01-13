Участники табачного рынка временно не смогут уплатить госпошлины

В информационную систему нужно внести новые размеры государственной пошлины за внесение изменений в реестр лицензий, поэтому производители табака временно не смогут уплатить пошлину.

С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-Ф3, по которому изменились размеры государственной пошлины за внесение изменений в реестр лицензий.

По этой причине нужно доработать функционал федеральной государственной информационной системы. До тех пор, пока не внесут изменения, оплата госпошлины будет недоступна.

«Оплата государственной пошлины за внесение изменений в государственный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции посредством федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” будет временно не доступна», — сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Размеры и реквизиты уплаты государственной пошлины есть сайте Росалкогольтабакконтроля в разделе «Лицензирование табачного рынка».