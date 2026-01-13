Депутат Гаврилов предлагает ввести лицензирование риелторской деятельности

Есть несколько проблем с риелторскими услугами: нет лицензирования, не регулируются цены и процедуры, риелторы не отвечают за нарушения.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил ввести лицензирование риелторской деятельности.

Сейчас регулирование этой деятельности со стороны государства нет, а регулирование общими положениями гражданского законодательства он считает недостаточным.

По мнению депутата, первая проблема риелторских услуг связана с допуском на рынок: сопровождать сделки с недвижимостью может практически любой человек, и клиент не может заранее понять, есть ли у исполнителя подтвержденная квалификация, статус и ответственность. Решением должно стать введение лицензирования риелторской деятельности, уверен он.

Необходимо закрепить, какой именно орган выдает лицензии, ведет официальный реестр и осуществляет контроль соблюдения обязательных требований.

«Вторая проблема касается формирования цены риелторских услуг. Комиссия часто смешивается с дополнительными услугами, появляются новые платежи уже в ходе работы, и итоговая сумма становится известна слишком поздно. Решением должно стать обязательное заключение письменного договора с обязательными положениями до начала каких-либо действий», — сказал Гаврилов.

В таком договоре базовая услуга должна быть описана через конкретные этапы и сроки, ее стоимость зафиксирована, дополнительные услуги – выделены отдельно. Также нужно установить обязанность раскрывать все источники вознаграждения.

«Оплата услуг должна производиться по результату, а вознаграждение должно исключаться при отсутствии результата и/или при ненадлежащей проверке; одновременно должна быть прямо сформулирована обязанность компенсировать убытки клиенту в случаях причинения ущерба действиями (бездействием) риелтора», — добавил депутат.

Третья проблема связана с расчетами и обращением с материалами по сделке. На практике используются наличные авансы, передача денег из рук в руки, хранение оригиналов документов у посредника, дистанционные схемы, при которых клиент теряет контроль над процессом и над недвижимостью.

Решением будет формирование обязательных безопасных процедур: риелторам запретят принимать и хранить деньги по сделке, а расчеты должны осуществлять через банки либо через нотариальные механизмы. Передача оригиналов должна допускаться только по описи.

Но есть и четвертая проблема – отсутствие реальной имущественной ответственности риелторов. При причинении ущерба клиенту нередко оказывается, что взыскать убытки невозможно.

Для этого предлагается ввести страхование профессиональной ответственности как условие получения и сохранения лицензии. Вторым уровнем должен стать компенсационный фонд, из которого будут производиться выплаты, если страхового покрытия не хватит. После выплаты фонд должен иметь право на регрессное взыскание с виновного лица, подытожил Гаврилов.