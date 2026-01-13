8092 ОК Общ моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
АУСН

На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но сдают другие отчеты по сотрудникам

Перссведения на автоУСН сдавать не нужно, а документы по принятию и увольнению и стажу – нужно.

На форуме «Клерка» спросили об отчетности на АУСН. До перехода на спецрежим ООО сдавало нулевые персонифицированные сведения о физлицах, так как был единственный учредитель без трудового договора.

Как будет при АУСН – нужно ли подавать ежемесячно этот отчет, спросила подписчица.

При АУСН персонифицированные сведения не сдаются, ответили в обсуждении.

Но если есть сотрудники – в СФР придется отправлять в установленных случаях:

  • сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);

  • сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 ЕФС-1).

Какие отчеты нужно сдавать на АУСН — читайте здесь.

Автор

Houzzy
Обзоры для бухгалтера

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027

В этой подборке вы найдете 50 дизайн-студий, чьи проекты вдохновляют, удивляют и остаются в памяти. Мы собрали лучшие дизайнерские бюро и студии, которые умеют слышать клиента, трансформировать идеи в гармоничное пространство и создавать не просто красивую картинку, а настоящее ощущение дома.

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027
1
PROID.studio

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум