На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но сдают другие отчеты по сотрудникам

Перссведения на автоУСН сдавать не нужно, а документы по принятию и увольнению и стажу – нужно.

На форуме «Клерка» спросили об отчетности на АУСН. До перехода на спецрежим ООО сдавало нулевые персонифицированные сведения о физлицах, так как был единственный учредитель без трудового договора.

Как будет при АУСН – нужно ли подавать ежемесячно этот отчет, спросила подписчица.

При АУСН персонифицированные сведения не сдаются, ответили в обсуждении.

Но если есть сотрудники – в СФР придется отправлять в установленных случаях:

сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);

сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 ЕФС-1).

