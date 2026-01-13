На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но сдают другие отчеты по сотрудникам
На форуме «Клерка» спросили об отчетности на АУСН. До перехода на спецрежим ООО сдавало нулевые персонифицированные сведения о физлицах, так как был единственный учредитель без трудового договора.
Как будет при АУСН – нужно ли подавать ежемесячно этот отчет, спросила подписчица.
При АУСН персонифицированные сведения не сдаются, ответили в обсуждении.
Но если есть сотрудники – в СФР придется отправлять в установленных случаях:
сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);
сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 ЕФС-1).
Какие отчеты нужно сдавать на АУСН — читайте здесь.
