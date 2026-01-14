8101 ОК МП деск
Общество

В Госдуме предложили поменять методику расчета прожиточного минимума пенсионеров

Чтобы устранить неравенство между пенсионерами из разных регионов РФ, депутат предложил пересмотреть основания, по которым вычисляют прожиточный минимум.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время выступления в Госдуме предложил пересмотреть параметры расчета прожиточного минимума пенсионеров.

Основная цель изменений — устранить региональное неравенство. Например, в 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей, тогда как в Москве — 17 897, а в Оренбургской области — 13 268.

Прожиточный минимум пенсионера по всем регионам — здесь.

«Мы предложим внести изменения в методику расчета прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей», — сказал Леонид Слуцкий.

Также он добавил, что в Москве не только высокие региональные выплаты, но и другие меры поддержки. Подобное должно быть и для жителей малых городов и сельской местности.

