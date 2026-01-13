🔊 Команда «Клерка» записала новый подкаст — на этот раз про региональные льготы по УСН

Как поступить предпринимателям, если в регионе изменились условия по упрощенке и в 2026 году стало меньше льгот. Порассуждайте на эту тему вместе с ведущими нового аудиоподкаста.

«Клерк» продолжает тестировать новый информационный формат — аудиоподскаты. Сегодня вышел второй выпуск, который посвящен реформе региональных льгот по УСН в 2026 году.

Подумайте вместе с ведущими, что делать, если в вашем регионе исчезли налоговые льготы по упрощенке. Как изменить свою финансовую стратегию таким образом, чтобы быть готовым и к грядущим изменениям.

Послушать подскаст можно в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева.

