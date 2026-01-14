ЦБ запустил сервис с жалобами на неправомерное использование инсайдерской информации
Регулятор открыл сервис, на котором можно оставить анонимную жалобу о разглашении инсайдерской информации и о сговоре участников рынка.
У Банка России появился сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Пользователи могут рассказать о совершении инсайдерами сделок, о разглашении информации, о сговоре участников рынка, который привел к волатильности. Если есть документальные подтверждения, то их можно прикрепить к сообщению.
«Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры», — сказано на сайте регулятора.
Анонимные сообщения не предполагают обратной связи, а также выплаты за информацию.
