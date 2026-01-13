😬 Опечатка в законе позволила отменить налог на азартные игры в Эстонии

В парламенте Эстонии авторы законопроекта забыли указать в законе объект налогообложения — онлайн-казино, поэтому эта сфера осталась без фискального регулирования.

В декабре 2025 года парламент Эстонии принял закон о постепенном снижении налога на азартные игры. Ожидалось, что ставка будет снижаться на 0,5% ежегодно. При этом в финальной версии документа вообще не упоминался объект налогообложения — сами игры на деньги через интернет.

«Выяснилось, что в скандальном законе о налоге на азартные игры есть "лазейка", из-за которой государство потеряет в этом году почти 10 млн евро», — сказал зампредседателя Центристской партии Эстонии Лаури Лаатса.

Это означает, что в стране полностью отменили фискальное регулирование онлайн-казино.