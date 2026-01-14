За незаконное предпринимательство могут поднять штрафы до 1,5 млн рублей

Для тех, кто ведет бизнес без регистрации и получения обязательных лицензий, собираются ужесточить в УК РФ уголовное наказание в виде штрафов.

Комитет Госдумы по законодательству рекомендует принять в первом чтении правительственный законопроект, по которому вырастут штрафы за экономические преступления.

Например, за ведение нелегальной предпринимательской деятельности придется заплатить до 1,5 млн рублей. За нарушение авторских прав размер наказания вырастет с 200 тыс. до 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов по ст. 199 УК можно получить вместо 200-500 тыс. штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Если ущерб будет в особо крупном размере, наказание дойдет до 5 млн.

С 2021 по 2023 годы более 50% осужденных приговорили к штрафам. Для сравнения, в 2023 году штраф больше 500 тыс. рублей назначили 4% предпринимателей, тогда как в 2018 году — 0,6%. Об этом пишут «Известия».

«Размеры штрафов будут адаптированы к современным социально-экономическим реалиям, а наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний», — сказали в Минюсте.

Незарегистрированный предприниматель может просто исчезнуть, отказаться от выполнения своих обязательств, оставив после себя множество пострадавших клиентов. В такой ситуации страдает не только потребитель, но и легальный бизнес, которому приходится выдерживать недобросовестную конкуренцию и ценовой демпинг.