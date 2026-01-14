📦 Wildberries начал доставлять посылки между своими пунктами

Клиенты сервиса WB Track смогут отправлять свои посылки по всей России.

Маркетплейс Wildberries запустил доставку посылок между своими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) по всей России. Чтобы сделать отправление, нужно быть клиентом WB Track.

«Объединенная компания Wildberries & Russ подключила все пункты выдачи заказов Wildberries в России к сервису отправки посылок между клиентами WB Track», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

WB Track запустили в пилотном режиме весной 2025 года. Тогда пользователи могли отправлять посылки из 100 пунктов Москвы и других регионов. Тестирование показало эффективность, а самое большое расстояние доставки составило 8 тыс. километров.

Компания работает над усовершенствованием упаковки посылок. Если раньше это был сейф-пакет, то сейчас маркетплейс предложит новые решения.

