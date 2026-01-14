🥳 Новые подарки в честь Старого Нового года! Скидки до -75% на курсы со стартом 15 января
Бухгалтер по зарплате
Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
Учет НДС — 2026
Вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на ОСНО и УСН, составлять декларацию по новой форме. Узнаете, как получить льготы и считать налог по требованиям 2026 года, вести учет НДС в 1С, составлять допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года и получите 4 шаблона допсоглашений.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Вы разберетесь во всех нюансах таможенного и валютного законодательства, актуального на 2026 год, научитесь заполнять декларации, рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль. Сможете вести расчеты в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена курса со скидкой 72%: 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
Защита персональных данных-2026
Вы научитесь работать с персональными данными, составлять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия на 2026 год и шаблоны для Роскомнадзора.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.
Цена курса со скидкой 60% 7 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
