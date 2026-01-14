✉ Работодатели получили письма о налоговых долгах сотрудников в декабре 2025 года

Налоговики считают, что работодатели смогут повлиять на своих сотрудников и побудить их добровольно погасить налоговую задолженность.

ФНС информирует работодателей о наличии налоговой задолженности у сотрудников и их несовершеннолетних детей. Это предусмотрено механизмом досудебного урегулирования долгов.

«Обращаем внимание, что законодательство в сфере персональных данных при этом соблюдается», — сказано на сайте ФНС.

Нааример, в декабре 2025 года 1,5 тыс. работодателей в одном только Забайкальском крае получили информационные письма о налоговых долгах своих работников. Ожидается, что в связи с письмом компания сможет побудить должника к добровольной уплате обязательств.

Если не уплатить налоги вовремя, будут начислять пени и принимать меры принудительного взыскания. Например, могут остановить операции по счетам, арестовать имущество, запретить выезд из страны.