✅ Затраты по соглашению о трудоустройстве инвалидов уменьшают налог на прибыль

Работодатель может заключить соглашение о трудоустройстве инвалидов с другой организацией, и тогда возместит ей расходы на зарплату и оборудование рабочих мест.

В письме от 01.11.2025 N 03-03-06/1/106150 Минфин разъяснил порядок учета затрат по соглашению о трудоустройстве инвалидов с организацией-исполнителем.

Для работодателей, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливают квоту на трудоустройство инвалидов: от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. Квоты устанавливают субъекты РФ.

Работодатель при этом может заключить соглашение о трудоустройстве инвалидов с иной организацией или ИП. В этом случае придется возместить исполнителю расходы на зарплату инвалидов, трудоустроенных в счет квоты, на оборудование специальных рабочих мест и компенсировать иные затраты, предусмотренные соглашением (п. 2 Правил заключения соглашения о трудоустройстве инвалидов, утв. постановлением Правительства от 30.05.2024 № 709).

Согласно п. 1 ст. 252 НК, доходы в целях налога на прибыль можно уменьшить на сумму произведенных расходов, обоснованных и документально подтвержденных.

То есть затраты, понесенные в связи с соглашением о трудоустройстве инвалидов с организацией-исполнителем, можно учесть при определении налоговой базы по налогу на прибыль, пояснил Минфин.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов в компании, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2026 и добавили уроки по расчету налогов, составлению отчетности и учету на спецрежимах.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.