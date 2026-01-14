Минцифры хочет ввести уголовную ответственность за отсутствие IMEI в договоре с мобильным оператором
В проекте федерального закона о противодействии преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий Минцифры предлагает считать преступлением отсутствие IMEI в договоре при покупке сим-карты.
Такие правила будут действовать для договоров связи с иностранцами и лицами без гражданства, пишут «Ведомости».
IMEI — уникальный идентификационный номер мобильных устройств. По нему можно найти потерявшийся смартфон, а также отследить, что сим-карта применяется в гаджете именно с этим кодом.
Согласно проекту, если IMEI не указать, будет штраф от 300 до 500 тыс. рублей, а также предусмотрены исправительные работы до шести месяцев, обязательные работы до 180 часов и принудительны на срок до одного года. Кроме того, есть возможность ареста до двух месяцев или лишение свободы до года.
Уголовная ответственность наступит, если пользователь сим-карты нанес ущерб в размере 5 млн рублей и больше. Каким будет наказание при меньшем ущербе, в документе не уточняют.
