Минцифры хочет ввести уголовную ответственность за отсутствие IMEI в договоре с мобильным оператором

Иностранцев и лиц без гражданства собираются привлекать к уголовной ответственности, если они оформили сим-карту без указания IMEI устройства и своими действиями нанесли ущерб на сумму больше 5 млн рублей.

В проекте федерального закона о противодействии преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий Минцифры предлагает считать преступлением отсутствие IMEI в договоре при покупке сим-карты.

Такие правила будут действовать для договоров связи с иностранцами и лицами без гражданства, пишут «Ведомости».

IMEI — уникальный идентификационный номер мобильных устройств. По нему можно найти потерявшийся смартфон, а также отследить, что сим-карта применяется в гаджете именно с этим кодом.

Согласно проекту, если IMEI не указать, будет штраф от 300 до 500 тыс. рублей, а также предусмотрены исправительные работы до шести месяцев, обязательные работы до 180 часов и принудительны на срок до одного года. Кроме того, есть возможность ареста до двух месяцев или лишение свободы до года.

Уголовная ответственность наступит, если пользователь сим-карты нанес ущерб в размере 5 млн рублей и больше. Каким будет наказание при меньшем ущербе, в документе не уточняют.