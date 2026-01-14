Эксперт рассказал, что мешает России стать мировой экономической сверхдержавой

Заслуженный экономист России, экс-первый зампред Банка России Олег Вьюгин рассказал о причинах, которых мешают России полностью реализовать свой экономический потенциал. Об этом говорилось в подскасте Александра Соколовского, материалы есть в распоряжении «Клерка».

На экономическое лидерство страны на мировой арене влияет ее ВВП. Однако даже при идеальном сценарии роста и устранения конфликтов государство не сможет стать супердержавой без фундаментального экономического основания. Экономика России может расти, но ее ВВП невелик по сравнению с Китаем, Индией и Евросоюзом.

«В идеальном сценарии Россия могла бы выстраивать устойчивое взаимодействие с Китаем — прежде всего сырьевое — и одновременно восстановить сотрудничество с Европой, которое могло бы быть не только сырьевым, но и технологическим», — сказал Олег Вьюгин.

Также он добавил, что без большого ВВП никакая геополитическая роль не будет устойчивой.