Госдума изменила условия налоговых льгот при продаже ценных бумаг

Чтобы не платить НДФЛ при продаже ценных бумаг, инвестор должен держать их в портфеле в течение пяти лет. В этот срок теперь будут включать периоды временной передачи активов по договорам займа или по сделке репо.

14 января 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о новых условиях применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, которые инвесторы держат более пяти лет.

Раньше было так: если налоговый резидент РФ продаст долю в уставном капитале, и эти ценные бумаги были в его собственности больше пяти лет без перерывов, то с такого дохода не нужно платить НДФЛ.

Согласно новым изменениям, в пятилетний срок будут включать периоды, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо. Эти действие не обнулят срок владения.

Также от НДФЛ будут освобождены доходы от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Это касается акций, облигаций, паев и других ценных бумаг, если на дату их реализации и в течение не менее 365 дней они считались активами инновационных компаний.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации, его положения будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2026 года.

