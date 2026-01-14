Госдума изменила условия налоговых льгот при продаже ценных бумаг
14 января 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о новых условиях применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, которые инвесторы держат более пяти лет.
Раньше было так: если налоговый резидент РФ продаст долю в уставном капитале, и эти ценные бумаги были в его собственности больше пяти лет без перерывов, то с такого дохода не нужно платить НДФЛ.
Согласно новым изменениям, в пятилетний срок будут включать периоды, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо. Эти действие не обнулят срок владения.
Также от НДФЛ будут освобождены доходы от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Это касается акций, облигаций, паев и других ценных бумаг, если на дату их реализации и в течение не менее 365 дней они считались активами инновационных компаний.
Закон вступит в силу с момента официальной публикации, его положения будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2026 года.
