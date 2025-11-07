Инвестиции в акции в 2025 году: как законно сэкономить на налогах

Сколько и когда платить налог с инвестиций в акции

Инвестор платит налог не со всей суммы продажи акций, а только с прибыли — разницы между ценой покупки и ценой, по которой бумаги были реализованы. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 120, налог рассчитывается с 20 рублей дохода.

Базовая ставка для налоговых резидентов России составляет 13%. Ее применяют, пока общий годовой доход от операций с ценными бумагами не превысит 2,4 млн рублей. С дохода сверх этого лимита ставка повышается до 15%, но только на сумму превышения. То есть инвестор с прибылью 3 млн рублей заплатит 13% с 2,4 млн и 15% с оставшихся 600 тыс. рублей.

Если акции одной компании покупали в разное время и по разным ценам, налоговая база определяется по принципу FIFO («первым куплен — первым продан»). Это значит, что при продаже в расчет берут бумаги из самых ранних покупок. Брокер сам ведет учет таких операций и рассчитывает налог. Инвестору не нужно подавать декларацию, если он торгует через российского брокера.

Брокер удерживает налог при выводе средств со счета или при поступлении денег, достаточных для его уплаты. Если удержать налог невозможно, брокер сообщает о доходе в ФНС, и инвестор уплачивает налог самостоятельно — до 1 декабря года, следующего за отчетным.

По индивидуальным инвестиционным счетам порядок другой. На счете типа А (ИИС-1) налог удерживают в стандартном порядке, при этом владелец имеет право на возврат ранее уплаченного НДФЛ.

Для счета типа Б (ИИС-2) прибыль освобождается от налога полностью. Новый формат — ИИС-3 — объединяет оба правила. Он дает право на вычет с внесенной суммы и освобождает доход от налога при закрытии счета, но только в пределах 30 млн рублей дохода по всем закрытым в течение года ИИС.