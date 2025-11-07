Инвестиции в акции в 2025 году: как законно сэкономить на налогах

Самое главное:
НДФЛ при инвестициях взимается только с реальной прибыли от сделок — разницы между ценой продажи и ценой покупки акций с учетом комиссий брокера.
Доходы до 2,4 млн руб. облагаются по ставке 13%, свыше — 15%.
Вычет по ИИС-3 позволяет вернуть до 52 000 руб. в год и не платить налог с дохода до 30 млн руб. при закрытии счета.
Льготы за долгосрочное владение и сальдирование убытков также помогают снизить налоговую базу.
Грамотное использование вычетов и льгот позволяет законно экономить десятки тысяч рублей в год.
Сколько и когда платить налог с инвестиций в акции
Инвестор платит налог не со всей суммы продажи акций, а только с прибыли — разницы между ценой покупки и ценой, по которой бумаги были реализованы. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 120, налог рассчитывается с 20 рублей дохода.
Базовая ставка для налоговых резидентов России составляет 13%. Ее применяют, пока общий годовой доход от операций с ценными бумагами не превысит 2,4 млн рублей. С дохода сверх этого лимита ставка повышается до 15%, но только на сумму превышения. То есть инвестор с прибылью 3 млн рублей заплатит 13% с 2,4 млн и 15% с оставшихся 600 тыс. рублей.
Если акции одной компании покупали в разное время и по разным ценам, налоговая база определяется по принципу FIFO («первым куплен — первым продан»). Это значит, что при продаже в расчет берут бумаги из самых ранних покупок. Брокер сам ведет учет таких операций и рассчитывает налог. Инвестору не нужно подавать декларацию, если он торгует через российского брокера.
Брокер удерживает налог при выводе средств со счета или при поступлении денег, достаточных для его уплаты. Если удержать налог невозможно, брокер сообщает о доходе в ФНС, и инвестор уплачивает налог самостоятельно — до 1 декабря года, следующего за отчетным.
По индивидуальным инвестиционным счетам порядок другой. На счете типа А (ИИС-1) налог удерживают в стандартном порядке, при этом владелец имеет право на возврат ранее уплаченного НДФЛ.
Для счета типа Б (ИИС-2) прибыль освобождается от налога полностью. Новый формат — ИИС-3 — объединяет оба правила. Он дает право на вычет с внесенной суммы и освобождает доход от налога при закрытии счета, но только в пределах 30 млн рублей дохода по всем закрытым в течение года ИИС.
Как законно снизить налог на инвестиции в акции
Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами
Инвесторы, которые держат акции и облигации несколько лет, могут не платить НДФЛ с дохода при продаже (ст. 219.1 НК).
Основная льгота — на владение более трех лет. Она распространяется на ценные бумаги, допущенные к организованным торгам в РФ (в том числе акции, облигации и паи российских эмитентов). Прибыль освобождается в пределах 3 млн руб. за каждый полный год владения. Например, если акции были куплены в 2022 году и проданы в 2025 году, можно не платить налог с прибыли до 9 млн руб.
Срок владения считают с момента зачисления бумаг на депозитарный счет инвестора (обычно на следующий день после покупки). Важно, чтобы бумаги были куплены не раньше 2014 года, а инвестор в год продажи оставался налоговым резидентом России. Льгота не действует для бумаг, учтенных на ИИС, и не распространяется на дивиденды и купоны.
Отдельно действует пятилетняя льгота для акций российских и иностранных компаний, если доля недвижимости в их активах не превышает 50% (п. 17.2 ст. 217 НК).
При соблюдении условий пятилетней льготы доход от продажи освобождается от НДФЛ в пределах 50 млн руб. за налоговый период. Льгота доступна только налоговым резидентам РФ, сумма дохода сверх лимита облагается в общем порядке.
Обе льготы по сути поощряют долгосрочные инвестиции: чем дольше держите бумаги, тем выше доля прибыли, которая остается у вас.
Сальдирование прибыли и убытков
Действует для операций с акциями на обычном брокерском счете по правилам п. 16 ст. 214.1 НК. Если в течение года часть бумаг выросла в цене, а часть подешевела, убыток по убыточным позициям можно зачесть против прибыли по прибыльным — налог рассчитывается только с итоговой разницы.
Ниже пример:
Операция
Сумма покупки
Сумма продажи
Результат
Учитывается в налоге
Продажа акций компании А
1 000 000 руб.
1 200 000 руб.
+200 000 руб.
Прибыль
Продажа акций компании B
1 000 000 руб.
800 000 руб.
−200 000 руб.
Убыток
Итого
—
—
0 руб.
Налог не начисляется
После фиксации убытка акции можно выкупить обратно, если это соответствует инвестиционной стратегии. Такой прием помогает снизить налоговую нагрузку без выхода из рынка.
Перенос убытков на будущие периоды
Эта возможность предусмотрена ст. 214.1 и 220.1 НК. Применяется она только на обычных брокерских счетах — не на ИИС.
Если по итогам года инвестор получил убыток, его можно перенести на будущие периоды и зачесть против прибыли от аналогичных операций. Срок использования такого убытка — до десяти лет, считая с года, следующего за годом его получения. То есть убыток, зафиксированный в 2025 году, можно использовать для снижения налога по доходам с 2026 по 2035 год включительно.
Чтобы применить перенос, убыток должен быть реализован — акции нужно продать дешевле, чем они были куплены. Зачесть можно только убытки, полученные раньше, чем возник доход. Например, доход 2025 года можно уменьшить на убыток 2024, но не наоборот.
Для зачета убытков необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за год, в котором получен доход, и приложить отчеты брокера, подтверждающие сумму убытков и прибыли. Документы стоит хранить, пока убыток полностью не использован.
Перенос убытков — удобный инструмент, который помогает сгладить результат за несколько лет. Прибыльные периоды компенсируют неудачные, а итоговая налоговая нагрузка остается справедливой и умеренной.
Льгота на ценные бумаги высокотехнологичных компаний (РИИ)
Эта льгота применяется к операциям с бумагами высокотехнологичного сектора экономики, допущенными к торгам на специальном сегменте РИИ Московской биржи. Правила закреплены в п. 17.2 ст. 217 и ст. 284.2 НК. Использовать можно как на обычном брокерском счете, так и на ИИС.
Если акции (а также облигации или паи) из списка РИИ находились у инвестора не менее одного года, доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Суммарный объем освобожденного дохода ограничен 50 млн руб. за налоговый период.
С 1 января 2028 года правила ужесточаются: для акций минимальный срок владения для применения льготы по РИИ вырастет до 5 лет, а по облигациям и инвестиционным паям льгота по РИИ действовать не будет.
Что важно знать: льгота РИИ не распространяется на дивиденды и купоны (они облагаются в общем порядке), применяется к бумагам, которые в течение всего срока находились в перечне РИИ, а срок владения отсчитывается с даты зачисления бумаг на счет депо. Перечень бумаг РИИ — на сайте Московской биржи.
Инвестиционные вычеты по ИИС
Еще один способ законно снизить налоговую нагрузку при инвестициях в акции — использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот механизм позволяет покупать те же акции и другие ценные бумаги с возможностью получения налоговых вычетов. В 2025 году новые счета открывают только в формате ИИС-3, но у тех, кто открыл ИИС раньше, продолжают действовать прежние условия.
Налоговый вычет по ИИС регулирует ст. 219.1, ст. 219.2 НК. Вернуть НДФЛ можно со внесенных сумм, но не более 400 000 руб. в год — это лимит базы, с которой считается вычет. Внести можно больше, но сумма сверх лимита в расчет не включается. Кроме того, этот лимит общий: он объединяет взносы по ИИС, договорам долгосрочных сбережений и программам негосударственного пенсионного обеспечения.
Размер возврата зависит от ставки налога, уплаченного с основного дохода. При ставке 13% можно вернуть до 52 000 руб. за год, при максимальной ставке 22% — до 88 000 руб., но не больше фактически уплаченного НДФЛ.
Доход, полученный на ИИС-3 за все время инвестирования, освобождается от НДФЛ при закрытии счета. Льгота действует в пределах 30 млн руб. совокупного дохода по всем ИИС-3, закрытым в одном налоговом периоде. Если прибыль превышает этот порог, сумма сверх лимита облагается по стандартной ставке.
Что важно учитывать при работе с ИИС-3:
Минимальный срок владения счетом для получения налоговых льгот — 5 лет. Вычет на взносы и освобождение дохода предоставляются только после его истечения. Для счетов, открытых в 2024–2026 годах, действует пятилетний срок; для открытых позже он будет постепенно увеличиваться (до 6 лет — в 2027 году, до 7 лет — в 2028 году и т.д.).
При закрытии счета раньше 5 лет инвестор теряет право на все ранее полученные вычеты и освобождение дохода, сумму льготы придется вернуть.
Оформить вычет можно через ФНС лично или онлайн, а также через брокера перед закрытием ИИС.
Сальдирование между брокерами
Этот способ помогает уменьшить налог, если у инвестора открыто несколько брокерских счетов и по ним получены разные результаты. Например, по одному счету есть прибыль, а по другому — убыток. Закон позволяет сальдировать результаты за один налоговый период: убыток по одному брокеру уменьшает прибыль по другому.
Механизм предусмотрен п. 16 ст. 214.1 НК и применяется на обычных брокерских счетах. Брокеры между собой налог не пересчитывают, поэтому инвестор делает это самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ.
Чтобы использовать сальдирование, нужно:
получить от каждого брокера отчет за год (в нем указаны прибыль и убытки);
сложить результаты и определить общий итог;
если общий результат отрицательный или равен нулю — налог не начисляется;
если один брокер уже удержал налог, а по итогам сальдирования возникает переплата, налоговая вернет излишне удержанную сумму после проверки декларации.
Такой способ удобен, когда инвестиции распределены между разными платформами. Он позволяет учитывать все сделки комплексно и не переплачивать налог из-за того, что прибыль и убытки оказались у разных брокеров.
Как не платить налог с дивидендов напрямую
Дивиденды по акциям российских компаний всегда облагаются НДФЛ. Брокер удерживает налог при их выплате, и инвестор получает уже «чистую» сумму. Исключение есть только для инвестиций через биржевые паевые фонды (БПИФы).
Если покупать не отдельные акции, а паи фонда на акции, налог с дивидендов платить не нужно. Фонд получает дивиденды от эмитентов и реинвестирует их внутри портфеля — то есть инвестор не получает деньги на счет, а прибыль остается внутри актива. В этом случае налоговая обязанность возникает только при продаже пая (если он вырос в цене).
Такой способ можно использовать на брокерском счете или ИИС, особенно если цель — долгосрочное накопление. Нужно лишь учитывать, что у фондов есть комиссия за управление, которая частично снижает общий доход. При этом она позволяет полностью избежать регулярного налога с дивидендов.
Итоги
Налог на инвестиции в России можно снизить разными законными способами — от вычетов по ИИС до долгосрочных льгот и зачета убытков.
Большинство этих инструментов работают на обычных брокерских счетах и не требуют сложных действий. Достаточно знать, какие операции брокер учитывает автоматически, а какие нужно подтверждать через декларацию.
Оптимального результата инвестор достигает, когда использует несколько инструментов одновременно. Например, часть акций можно держать долгосрочно, чтобы получить налоговую льготу, а ИИС — использовать для получения вычета с внесенных средств или освобождения дохода при закрытии счета. Зафиксированные убытки помогают уменьшить налоговую базу и снизить сумму налога к уплате.
