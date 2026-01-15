Сальдо ЕНС будет переходить по наследству — Госдума приняла законопроект

Депутаты в первом чтении приняли проект о наследовании положительного сальдо ЕНС.

14 января 2026 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) будет переходить по наследству.

Наследники смогут распоряжаться средствами на ЕНС умершего человека.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия ФНС в предоставлении нотариусу информации о размере денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета наследодателя.

Если проект подпишет Президент, закон вступит в силу через 270 дней с момента официальной публикации.