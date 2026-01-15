Количество чеков при получении предоплаты зависит от ее размера и системы налогообложения
Ситуация: ИП на УСН с января 2026 стал плательщиком НДС по ставке 5%. Сдает в аренду помещения юрлицам и физлицам. Оплату от физлиц получает авансом и пробивает чек в момент поступления денег на расчетный счет.
Если ИП получает стопроцентную предоплату, он может пробивать один чек с признаком «Полная оплата» в момент ее получения, а второй чек в конце месяца не пробивать, указывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Об этом пишет ФНС в письме от 19.10.2023 № ЗГ-3-20/13522@
А если у ИП не УСН или предоплата не стопроцентная – потребуется оформление двух кассовых чеков. Второй нужно будет пробить в конце месяца вместе с выставлением УПД.
Каждый год обещают "поддержку малого бизнеса", а на деле все наоборот. Уже хочется, чтобы хоть один год просто ничего не трогали. Пусть будет как есть. Лучше уж стабильность, чем вот эта бесконечная "оптимизация", от которой только головная боль.