Количество чеков при получении предоплаты зависит от ее размера и системы налогообложения

Если получили 100% предоплаты – можно пробить один чек. А если предоплата не 100% – нужно два чека.

Ситуация: ИП на УСН с января 2026 стал плательщиком НДС по ставке 5%. Сдает в аренду помещения юрлицам и физлицам. Оплату от физлиц получает авансом и пробивает чек в момент поступления денег на расчетный счет.

Если ИП получает стопроцентную предоплату, он может пробивать один чек с признаком «Полная оплата» в момент ее получения, а второй чек в конце месяца не пробивать, указывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Об этом пишет ФНС в письме от 19.10.2023 № ЗГ-3-20/13522@

А если у ИП не УСН или предоплата не стопроцентная – потребуется оформление двух кассовых чеков. Второй нужно будет пробить в конце месяца вместе с выставлением УПД.

