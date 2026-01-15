Банки будут отчитываться о снятии наличных без согласия клиентов с 2027 года

Банк России хочет понять, сколько клиентов подтвердили факт мошенничества после запуска периода охлаждения. Для этого банки начнут каждый квартал сдавать специальный отчет.

Центробанк внесет изменения в указание от 10 апреля 2023 года № 6406-У. Согласно документу, с 2027 года кредитные организации будут отчитываться об операциях выдачи наличных без добровольного согласия клиентов.

Например, когда формально одобрение клиента было получено, но согласие дано под влиянием обмана или вследствие злоупотребления доверием. В отчетах отразят данные о фактах мошеннических действий, об ограничениях в выдаче наличных, о блокировках операций.

Отчитываться перед ЦБ будет нужно каждый квартал. Изменения затронут все банки, а также расчетные и платежные компании, которые предоставляют банковские карты и электронные кошельки.

Если банк выявляет признаки мошеннических действий, он должен на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тыс. рублей в день.