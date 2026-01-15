Если должностные обязанности изменили без согласия работника, просто уволиться без отработки нельзя

Если сотрудник не согласен с новыми должностными обязанностями, уволиться без отработки не получится.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – может ли работодатель изменить должностные обязанности без согласия сотрудника, и может ли работник в таком случае уволиться без отработки – так как не согласен с данными обязанностями.

Работодатель не может менять должностные обязанности без согласия сотрудника. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон этого договора, в письменной форме (ст. 72 ТК).

Об изменениях в ТД работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК).

Но и работник не вправе уволиться по собственному желанию без отработки, сообщил Роструд. Это допустимо только в таких случаях:

по соглашению с работодателем;

если невозможно продолжать работу (поступил учиться, выход на пенсию и другие случаи);

при нарушении работодателем трудового законодательства.

Если ни один из вышеперечисленных случаев не подходит – работник должен предупредить работодателя об увольнении за две недели (ст. 80 ТК).

Если работник не хочет трудиться в новых условиях – работодатель должен в письменной форме предложить ему другую работу. Если такой нет, или работник не согласен – трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК.

