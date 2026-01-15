Налоговики объяснили как облагать доходы, полученные по договору ренты

К доходу в виде выкупной цены по договору ренты можно применять освобождение от НДФЛ.

ФНС выпустила письмо от 26.12.2025 № БС-4-11/11723@, в котором разъяснила порядок обложения НДФЛ доходов, полученных по договору ренты.

Когда договор ренты предусматривает передачу имущества за плату, то на такие отношения действуют правила купли-продажи, предусмотренные ГК. Если же по договору ренты имущество передается бесплатно, то применяются правила о договоре дарения. Об этом сказано в том числе на сайте ФНС.

Освобождение от НДФЛ можно применить к доходу в виде выкупной цены в части цены ранее переданного недвижимого имущества под выплату ренты бесплатно. При этом важно соблюдать условия п. 17.1 ст. 217 НК.