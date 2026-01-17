🔎 С 9 января 2026 усовершенствован контроль за продажей квартир

У Росфинмониторинга появились новые полномочия в отношении сделок с недвижимостью для выявления наиболее рискованных ситуаций.

С 09.01.2026 финансовая разведка России может устанавливать:

порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю;

дифференцировать его для разных участников рынка.

При этом сумма не может быть меньше 5 млн рублей.

Эти новшества в законе позволят акцентировать внимание на наиболее рискованных случаях сделок, пишет сайт Госдумы.