🔎 С 9 января 2026 усовершенствован контроль за продажей квартир
У Росфинмониторинга появились новые полномочия в отношении сделок с недвижимостью для выявления наиболее рискованных ситуаций.
С 09.01.2026 финансовая разведка России может устанавливать:
порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю;
дифференцировать его для разных участников рынка.
При этом сумма не может быть меньше 5 млн рублей.
Эти новшества в законе позволят акцентировать внимание на наиболее рискованных случаях сделок, пишет сайт Госдумы.
