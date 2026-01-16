💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 января 2026 года

На 16 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,5 рубля, курс евро — 91,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,5280 рубля Евро 91,8123 рубля Юань 11,2402 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 16 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что доллар будет испытывать трудности с продолжение роста, который начался в конце декабря. Это связано с тем, что ничего важного не будет происходить в политике ФРС. Кроме того, в конце января 2026 Центробанк США оставит процентные ставки без изменений.

