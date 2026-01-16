Пошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран могут поднять в 100 раз

Число заявок от иностранного бизнеса составляет 13%, некоторые из них не ведут деятельность в РФ.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран.

Предложение он направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

«Дополнительными мерами в отношении регистрации товарных знаков может быть повышенный размер государственной пошлины, указанный в приложении № 1 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания. Размер указанных пошлин предлагается увеличить в 100 раз», — написал сенатор.

Речь идет о таких услугах:

регистрация заявки на регистрацию товарного знака;

проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака;

регистрация товарного знака и выдача свидетельства в форме электронного документа;

рассмотрение заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

По мнению Кутепова, отечественные предприниматели создают новые продукты, регистрируют товарные знаки и затрачивают колоссальные средства на продвижение своей продукции в сложных экономических условиях.

А иностранные компании из недружественных стран прекратили деятельность и выполнение обязательств на территории России, чем вызвали сбои в экономических процессах. Но они регистрируют свои товарные знаки на территории РФ.

По данным Роспатента, количество заявок от иностранных лиц составило 13% в 2024 году (19% в 2022 году). Часть из них лиц не ведут деятельность на территории России, добавил сенатор.

Для защиты интересов российских производителей сформирован запрос на установление временных дополнительных мер при подаче заявок на регистрацию товарных знаков для иностранных компаний и лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, говорится в документе.

Это коснется и тех компаний, местом регистрации которых является РФ.

Также предлагается распространить эти меры на тех, кто публично поддерживает антироссийские санкции или прекратили деятельность в РФ из-за санкций.

Сейчас минимальные расходы на регистрацию нового товарного знака обойдутся в 35 тысяч рублей.