Делягин предложил ограничить комиссию маркетплейсов для российских товаров

Комиссию маркетплейсов для товаров отечественного производства предлагается сделать не более 15%.

Замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин просит ограничить до 15% комиссию маркетплейсов для российских товаров.

Обращение отправлено главе Минпроторга Антону Алиханову.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность дополнительных мер поддержки отечественных производителей и продавцов товаров широкого потребления, включая ограничение комиссии маркетплейсов до 15% для товаров, произведенных в России», — говорится в документе.

Кроме того, Делягин предложил обязательно писать страну производства в карточках товаров, ввести контроль за алгоритмами выдачи для покупателей, чтобы не было дискриминации российских товаров маркетплейсами.

Депутат уверен, что эти меры обеспечат поддержку отечественной продукции на внутреннем рынке и станут драйвером развития российской промышленности.