Предприниматели набрали кредитов на 82,1 трлн рублей в 2025 году

Чаще всего за кредитами бизнес обращался осенью, когда у компаний возникла острая потребность в оборотных средствах.

На начало декабря 2025 года совокупная задолженность бизнеса выросла до 82,1 трлн рублей.

Во второй половине 2025 года предприниматели активно обращались за кредитованием, даже несмотря на высокие ставки. Если в начале года объем займов вырос на 600 млрд рублей, то под конец — уже на 6,5 трлн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Активный рост кредитования пришелся на осень, с сентября прирост задолженности стал превышать 1 трлн рублей в месяц. В основном бизнес оформляет рублевые кредиты.

Осенью предприятия увеличивают потребность в оборотных средствах, в том числе из-за того, что нужно нарастить запасы перед завершением года, доделать проекты, а также компаниям нужны средства, чтобы переждать разрыв в выплатах по госконтрактам.

