Депутат: РКН не будет блокировать Telegram — мессенджер «эффективно взаимодействует с правительствами»

Поскольку Телеграм взаимодействует с властями, не нужно беспокоиться о его полной блокировке в России. Так считает депутат Андрей Свинцов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что в России не будут полностью блокировать Telegram.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией», — заявил Свинцов.

Сейчас мессенджер работает, но его функции ограничены. Например, у пользователей есть проблемы с аудиозвонками.

Недавно мы писали, что WhatsApp1 в 2026 году окончательно заблокируют для пользователей в России.