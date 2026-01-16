Сбор с онлайн-рекламы принес бюджету почти 8 млрд рублей в 2025 году

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете начали платить сбор в размере 3% от квартального дохода. По итогам второго и третьего кварталов в бюджет поступило 7,8 млрд рублей.

Сумма составила 99,2% от общего объема выплат, начисленных за распространение онлайн-рекламы. Для расчета начислений использовали данные, которые рекламные операторы самостоятельно передавали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Полученные средства пойдут на поддержку отечественных платформ и финансирование IT-компаний.

Например, бенефициарами сбора стали «Яндекс», «Дзен», 2ГИС, «VK Видео» и другие крупные сервисы.

Директор по работе с клиентами Digital Twiga Сергей Васильев рассказал, что влияние сбора на рынок онлайн-рекламы оказалось более сдержанным, чем думали участники рынка. Все адаптировались к новым правилам достаточно быстро и заложили издержки в свои финансовые модели.

